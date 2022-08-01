Серпень, 01 в 10:59

Сьогодні вночі російські окупанти знову обстріляли цивільну інфраструктуру Миколаєва, є поранені.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

За його словами, від обстрілів частково зруйновано сучасний травмпункт, який збудували у 2019 році. У приміщенні розтрощене обладнання, повилітали вікна. Персонал та пацієнти не постраждали.

Зараз дивляться

– Цей травмпункт ми відкрили наприкінці 2019 року. Його зводили з нуля. Фактично, це була перша будівля лікувального закладу, зведена за останні 20 років у Миколаєві. І це був один із найсучасніших травмпунктів України, – розповів мер міста.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що ворожі ракети прилетіли і в приватний сектор міста. Сталося це після 01:00 ночі.

Окупанти обстріляли приватні будинки та подвір’я місцевих жителів, внаслідок чого поранень зазнали троє людей.

Щодо обстрілу території лікарні, то за словами Кіма, на території медичного диспансеру згорів гуманітарний склад із медичними препаратами та харчами. Обійшлося без жертв.

У Миколаєві обстрілами розбито травмпункт лікарні, три людини поранені / 5 фотографий

Пошкоджень зазнали інші будівлі лікарні та медичний автотранспорт.

Після 01.00 та близько 05.00 31 липня російські війська ракетами С-300 масовано обстріляли Миколаїв. Крім житлових будинків, зазнали руйнувань, зокрема, готель, спортивний комплекс, два заклади освіти та СТО.

За інформацією від міського голови Олександра Сєнкевича, двоє людей загинули та ще троє дістали поранень.

Джерело: Олександр Сєнкевич, Віталій Кім

Фото: Олександр Сєнкевич