Внаслідок підриву на міні у Затоці загинуло двоє людей на пляжі

Серпень, 14 в 18:31

В Одеській області на базі відпочинку в Затоці на міні підірвалися мирні жителі. Про це заявив речник Одеської ОВА Сергій Братчук. За його словами, внаслідок цього є двоє загиблих та один поранений.

– Одещина, Білгород-Дністровський район, Затока. Пляж! Підрив людей на мінно-вибуховому пристрої, – зазначив він.

За даними ОК Південь, попередньо група чоловіків, нехтуючи попереджувальними знаками, влаштувала відпочинок з купанням на одному з пляжів. На місці події працюють фахівці швидкої допомоги, вибухотехніки, слідчо-оперативна група.

Братчук нагадав, що в Одеській області досі діє заборона: виходити на пляжі та узбережжя, а також купатися у морі та водоймах не можна.

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Наприкінці липня у Миколаївській області двоє мирних жителів підірвалися на міні у морі в курортному селі Коблево. Про це заявив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Жителів вкотре закликають не купатися на пляжах у разі заборони, оскільки це може бути небезпечно.