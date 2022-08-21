Все буде Україна: хакери зламали телебачення у Криму

Серпень, 21 в 0:14

Хакери зламали телебачення в окупованих містах та нагадали, що Крим – це Україна. Замість російської пропаганди та фейкових новин про повномасштабну війну в Україні глядачі побачили звернення президента Володимира Зеленського.

У записі глава держави нагадав російським чиновникам, що загарбники не знайдуть спокою на території Кримського півострова. На деяких кадрах можна було помітити державний синьо-жовтий прапор України. У такий спосіб хакери вирішили нагадати РФ, що Крим – це Україна.

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Ввечері пролунала серія вибухів у Криму. Безпілотник знову впав на штаб Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Крім цього, у багатьох містах Криму по декілька разів спрацювала російська ППО.