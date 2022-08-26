У Миколаєві майже одночасно з сиренами пролунали вибухи

Серпень, 26 в 8:42

Уночі 26 серпня в Миколаєві пролунали вибухи.

Оновлено о 08:42. Уранці керівник обласної військової адміністрації Віталій Кім факт вибухів підтвердив.

За його словами, сталось це близько 03:30.

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Нині обласна влада з’ясовує всю необхідну інформацію.

Натомість уже відомо, що близько 05:30 російські окупанти поцілили за межі сіл Широке й Червона Долина Широківської громади.

– Пошкоджено дві сільгоспбудівлі домогосподарств. Постраждалих немає, – уточнив Віталій Кім.

Нагадаємо, що жителі Миколаєва почули гучні звуки майже одночасно із сигналом повітряної тривоги.

Минула загроза обстрілів у регіоні о п’ятій ранку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 184-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Віталій Кім