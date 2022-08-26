У Миколаєві майже одночасно з сиренами пролунали вибухи
Уночі 26 серпня в Миколаєві пролунали вибухи.
Оновлено о 08:42. Уранці керівник обласної військової адміністрації Віталій Кім факт вибухів підтвердив.
За його словами, сталось це близько 03:30.
Нині обласна влада з’ясовує всю необхідну інформацію.
Натомість уже відомо, що близько 05:30 російські окупанти поцілили за межі сіл Широке й Червона Долина Широківської громади.
– Пошкоджено дві сільгоспбудівлі домогосподарств. Постраждалих немає, – уточнив Віталій Кім.
Нагадаємо, що жителі Миколаєва почули гучні звуки майже одночасно із сигналом повітряної тривоги.
Минула загроза обстрілів у регіоні о п’ятій ранку.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 184-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Віталій Кім