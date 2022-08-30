Серпень, 30 в 13:10

Три учасники шахрайської схеми заволоділи коштами Міноборони під час закупівлі військової амуніції на суму $580 тис. Їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (шахрайство) ККУ.

– За даними слідства, до її організації причетні двоє громадян України – засновники офшорної компанії на території Королівства Бахрейн. Один із них – діючий адвокат, – йдеться у повідомленні Нацполіції.

Ці громадяни були представниками Міноборони України. На доручення відомства вони знайшли за кордоном постачальника товарів військового призначення для потреб ЗСУ та організували укладення договору між Міноборони та турецькою компанією на загальну суму понад €16 млн євро.

Військова амуніція не доїхала до ЗСУ: шахраї розікрали $580 тисяч / 4 фотографии

Для заволодіння грошима шахраї переконали керівництво турецької компанії укласти договір з підконтрольним товариством на закупівлю 1000 військових балістичних жилетів IV рівня захисту для ЗСУ.

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Таким чином офшорна компанія отримала $580 тис., але жодних поставок продукції військового призначення не було. Отримані шахрайським шляхом кошти зловмисники розподілили між собою.

Під час обшуків у шахраїв поліція вилучила 17 млн грн, $400 тис., €100 тис., “чорнові” записи, документацію. Слідство триває.