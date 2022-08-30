Военная амуниция не доехала до ВСУ: мошенники украли $580 тысяч

Август, 30 в 13:10

Три участника мошеннической схемы завладели средствами Минобороны при закупке военной амуниции на сумму $580 тыс. Им сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УКУ.

— По данным следствия, к ее организации причастны два гражданина Украины – основатели оффшорной компании на территории Королевства Бахрейн. Один из них – действующий адвокат, — говорится в сообщении Нацполиции.

Эти граждане были представителями Минобороны Украины. По поручению ведомства они нашли за рубежом поставщика товаров военного назначения для потребностей ВСУ и организовали заключение договора между Минобороны и турецкой компанией на общую сумму более €16 млн.

Для завладения деньгами мошенники убедили руководство турецкой компании заключить договор с подконтрольным обществом на закупку 1000 военных баллистических жилетов IV уровня защиты для ВСУ.

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Таким образом оффшорная компания получила $580 тыс., но никаких поставок продукции военного назначения не было. Полученные мошенническим путем средства злоумышленники распределили между собой.

В ходе обысков у мошенников полиция изъяла 17 млн ​​грн, $400 тыс., €100 тыс., “черновые” записи, документацию. Следствие продолжается.