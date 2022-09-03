У Миколаєві пролунали вибухи: постраждала жінка
У Миколаєві 3 вересня близько 11:30 пролунали вибухи. Це підтвердив міський голова Олександр Сєнкевич.
— Наразі відомо про влучання в гаражі в одному з районів міста. Там виникла пожежа – її ліквідовують рятувальники, – написав він.
Він додав, що ударною хвилею винесло вікна і двері у приватному житловому будинку.
За попередньою інформацією, одна жінка дістала осколкові поранення.
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