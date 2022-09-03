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Факти / Надзвичайні події

У Миколаєві пролунали вибухи: постраждала жінка

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
У Миколаєві пролунали вибухи: постраждала жінка

У Миколаєві 3 вересня близько 11:30 пролунали вибухи. Це підтвердив міський голова Олександр Сєнкевич.

— Наразі відомо про влучання в гаражі в одному з районів міста. Там виникла пожежа – її ліквідовують рятувальники, – написав він.

Він додав, що ударною хвилею винесло вікна і двері у приватному житловому будинку.

За попередньою інформацією, одна жінка дістала осколкові поранення.

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