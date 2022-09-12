Окупанти знову обстрілюють Харків. Місцевих закликали перебувати в укриттях
Російські загарбники 12 вересня знову обстрілюють Харків.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
– Окупанти знову завдають удари по Харкову. Перебувайте в укриттях! – зазначив він.
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За даними місцевих Telegram-каналів, вибухи було чути о 16:49, після чого у місті та області одразу оголосили повітряну тривогу.
Станом на 17:09 повітряна тривога оголошена у Харківській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 201-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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