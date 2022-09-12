Вересень, 12 в 16:57

Російські загарбники 12 вересня знову обстрілюють Харків.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

– Окупанти знову завдають удари по Харкову. Перебувайте в укриттях! – зазначив він.

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За даними місцевих Telegram-каналів, вибухи було чути о 16:49, після чого у місті та області одразу оголосили повітряну тривогу.

Станом на 17:09 повітряна тривога оголошена у Харківській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 201-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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