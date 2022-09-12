Оккупанты снова обстреляли Харьков. Попали в густонаселенный жилой массив
Российские захватчики 12 сентября снова обстреляли Харьков.
Обновлено в 17:32. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что оккупанты попали в густонаселенный жилой массив в Немышлянском районе.
По его словам, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Ранее об очередных обстрелах Харькова сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
— Оккупанты снова наносят удары по Харькову. Находитесь в укрытиях! – отметил он.
По данным местных Telegram-каналов, взрывы были слышны в 16:49, после чего в городе и области сразу объявили воздушную тревогу.
По состоянию на 17:09 воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 201-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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