Сентябрь, 12 в 16:57

Российские захватчики 12 сентября снова обстреляли Харьков.

Обновлено в 17:32. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что оккупанты попали в густонаселенный жилой массив в Немышлянском районе.

По его словам, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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Ранее об очередных обстрелах Харькова сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

— Оккупанты снова наносят удары по Харькову. Находитесь в укрытиях! – отметил он.

По данным местных Telegram-каналов, взрывы были слышны в 16:49, после чего в городе и области сразу объявили воздушную тревогу.

По состоянию на 17:09 воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 201-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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