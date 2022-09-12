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Факты / Происшествия

Оккупанты снова обстреляли Харьков. Попали в густонаселенный жилой массив

Ольга Тетеріна, редактор ленты
Оккупанты снова обстреляли Харьков. Попали в густонаселенный жилой массив

Российские захватчики 12 сентября снова обстреляли Харьков.

Обновлено в 17:32. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что оккупанты попали в густонаселенный жилой массив в Немышлянском районе.

По его словам, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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Ранее об очередных обстрелах Харькова сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

— Оккупанты снова наносят удары по Харькову. Находитесь в укрытиях! – отметил он.

По данным местных Telegram-каналов, взрывы были слышны в 16:49, после чего в городе и области сразу объявили воздушную тревогу.

По состоянию на 17:09 воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 201-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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