Росіяни бояться контрнаступу ЗСУ: Арестович про удар по Кривому Рогу і оборону окупантів
На Харківському напрямку російські окупанти намагаються виставити оборону, щоб не допустити просування Збройних сил України. Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович у коментарі Фейгін Live.
– Все те саме – ми штурмуємо Лиман, кажуть російські представники. Розширюємо плацдарм оборони, кажуть російські представники, у парочці місць. Вони зосереджують навколо Сватового вузли. Тому що Сватове – це вузол оборони північної частини Луганської області. І якщо він звалиться – тоді звалиться вся їхня оборона, – переконаний Арестович.
Арестович вважає, що сьогоднішній ракетний удар по гідравлічних спорудах у Кривому Розі є спробою зупинити контрнаступ ЗСУ на Херсонському напрямку.
– Вони сьогодні вліпили по греблі у Кривому Розі, очікуючи, що по Інгульцю піде хвиля, яка змиє наші понтони та переправи. Їх використовують наші війська для того, щоб діяти на цьому театрі. Це ознака, що там поступово наростає криза правому березі, – прокоментував Арестович.