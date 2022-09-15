Росіяни бояться контрнаступу ЗСУ: Арестович про удар по Кривому Рогу і оборону окупантів

Вересень, 14 в 23:32

На Харківському напрямку російські окупанти намагаються виставити оборону, щоб не допустити просування Збройних сил України. Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович у коментарі Фейгін Live.

– Все те саме – ми штурмуємо Лиман, кажуть російські представники. Розширюємо плацдарм оборони, кажуть російські представники, у парочці місць. Вони зосереджують навколо Сватового вузли. Тому що Сватове – це вузол оборони північної частини Луганської області. І якщо він звалиться – тоді звалиться вся їхня оборона, – переконаний Арестович.

Арестович вважає, що сьогоднішній ракетний удар по гідравлічних спорудах у Кривому Розі є спробою зупинити контрнаступ ЗСУ на Херсонському напрямку.

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