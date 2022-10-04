Перевертні у погонах: СБУ встановила особи 12 правоохоронців-колаборантів

Жовтень, 04 в 15:46

Служба безпеки України встановила ще 12 правоохоронців-перевертнів, які займаються репресіями та фабрикують “докази” проти українців на тимчасово окупованих територіях

Пресслужба СБУ повідомила, що серед них “заступник начальника військової комендатури смт Лазурне Херсонської області” з позивним Грек.

За даними слідства, він проходив службу в органах МВС України в Маріуполі, а після початку бойових дій у 2014 році втік до тимчасово окупованого Криму та працевлаштувався у Севастополі до Росгвардії.

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Після початку повномасштабного вторгнення РФ зрадник повернувся на материкову територію, щоб “посилити силовий блок” окупаційного режиму.

Ще один мешканець Херсонщини після окупації Нової Каховки погодився обійняти посаду “начальника ізолятора тимчасового тримання” у складі створеного спецслужбами РФ “Новокаховського відділення міліції”.

Колаборант разом з представниками окупаційної влади виїжджає за адресами мешкання проукраїнських громадян та учасників АТО, викрадає їх та доставляє до “ізолятора тимчасового тримання”. Є факти проведення ним допитів та застосування тортур.

СБУ також повідомила про співпрацю з окупантами колишнього заступника начальника Ізолятора тимчасового тримання поліції та трьох експертів-криміналістів. Вони вступили до “науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС” на Херсонщині.

Також слідчі СБУ задокументували діяльність призначеного російськими окупантами очільника окупаційної “поліції” Старобільського району Луганщини. А у Волновасі на Донеччині співробітники СБУ задокументували протиправну діяльність колишнього працівника поліції.

Слідчі СБУ кваліфікували дії всіх зазначених колаборантів за ч. 7 ст. 111-1 (добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території) Кримінального кодексу України. Санкція інкримінованої їм статті передбачає до 15 років позбавлення волі.