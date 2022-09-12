Намагався втекти до Росії після деокупації селища: на Харківщині затримали експоліціянта

Вересень, 12 в 20:29

У Харківський області затримали колишнього начальника одного з секторів відділення поліції, який зрадив Україну та після деокупації Великого Бурлука намагався втекти на територію Росії.

За даними Харківської обласної прокуратури, чоловік одразу після захоплення російської армією селища міського типу перейшов на бік ворога та схвалював агресію проти місцевих жителів. Зрадник допомагав представникам РФ створити новий окупаційний “правоохоронний орган” у Великому Бурлуці.

Експоліціянт намагався догодити кремлівським ляльководам – він передав російським військам службовий автомобіль та дозволив користуватися приміщенням кафе своєї дружини, наголосили у прокуратурі.

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Зрадника затримали на кордоні з Росією, коли колишній начальник хотів втекти. Йому повідомили про підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України), за яку передбачено до 15 років тюремного ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі триває досудове розслідування.

На другий день повномасштабної війни в Україні, 25 лютого 2022 року, російська армія повністю взяла під контроль смт Великий Бурлук на Харківщині. Нещодавно з’явилася інформація, що ЗСУ звільнили Великий Бурлук і вигнали окупантів з населеного пункту.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура