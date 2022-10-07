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Факти / Надзвичайні події

Прилетіло майже 40 снарядів: росіяни обстріляли Нікополь з важкої артилерії

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Прилетіло майже 40 снарядів: росіяни обстріляли Нікополь з важкої артилерії

Російські окупаційні війська шість разів вдарили по Нікопольському районі з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. За його словами, у Нікополь прилетіло майже 40 російських снарядів.

У місті пошкоджені кілька багатоповерхівок, понад десять приватних будинків, господарські споруди, підприємство транспортної інфраструктури, газогони та електромережі.

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За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Прилетіло майже 40 снарядів: росіяни обстріляли Нікополь з важкої артилерії / 3 фотографии

У Марганецькій громаді спеціальні служби обстежують території, які постраждали внаслідок обстрілу. Масштаби руйнувань уточнюються.

Вночі російські окупанти також атакували Запоріжжя. За попередньою інформацією, вони застосували дрони-камікадзе Shahed-136.

Саме тому містяни не чули надто гучних звуків вибухів. Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури в двох районах Запоріжжя.

Більше про ситуацію на фронті дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.

Фото: Валентин Резніченко

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