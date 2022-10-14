Нові боєприпаси і підготовка до зими: Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача

Жовтень, 14 в 12:07

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача у п’ятницю, 14 жовтня.

На зустрічі заслухали доповіді головнокомандувача Збройних сил України, керівника розвідки та командувачів військ оперативних напрямків про ситуацію на фронті та ймовірні дії ворога у найближчий період.

У рамках Ставки учасники окреслили кроки для подальшого звільнення українських територій від російської армії.

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Також розглянули питання матеріально-технічного забезпечення Збройних сил України, зокрема, безперебійного постачання боєприпасів і підготовки до зими.

Крім того, було обговорено подальше врегулювання діяльності добровольчих формувань територіальних громад.

У засіданні взяли участь міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник ГУР Кирило Буданов, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.

Також до засідання Ставки долучилися керівник Офісу президента Андрій Єрмак, секретар РНБО Олексій Данілов, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, глава МЗС Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, очільники силових відомств і правоохоронних органів.