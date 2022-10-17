Жовтень, 16 в 23:56

У Миколаєві прогриміли потужні вибухи, після яких спалахнула масштабна пожежа.

Оновлено 16 жовтня о 23:56. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що пожежу вдалося локалізувати, а у небі збили три дрони-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва.

– Один із трьох відомих мені збитих “мопедів” поклала наша мобільна група TPO. Будуть хлопці з премією, – зазначив він.

Оновлено 16 жовтня о 23: 28. Варто зазначити, що вибухи пролунали під час затяжної повітряної тривоги 16 жовтня протягом понад двох годин, тобто від 21:19 до 23:25.

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Ввечері очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив щонайменше про двох збитих дронів-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва.

Станом на 16 жовтня 23:28, повітряна тривога лунає у Луганській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях.