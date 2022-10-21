Санкції проти Ірану за постачання дронів РФ та замінування росіянами Каховської ГЕС: що відбувається на 240-й день війни (онлайн)

Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни можуть підірвати Каховську ГЕС. Наразі українська влада доносить до партнерів позицію, що такий теракт на ГЕС буде рівносильним застосування зброї масового ураження.

Водночас президент Зеленський заперечив причетність України до підриву Кримського мосту.

Після масованих ударів армії РФ по енергетичній інфраструктурі в Україні запровадили жорсткі обмеження споживання електроенергії.

Європейський Союз погодився запровадити санкції проти Ірану через використання його дронів в Україні. Пізніше до аналогічних обмежень долучилась Велика Британія.