Задавили на смерть: у Сеулі під час святкування Геловіну загинуло 146 людей

У столиці Південної Кореї Сеулі під час святкування Геловіна сталася тиснява, через яку загинуло щонайменше 146 людей, а 150 – постраждали.

Начальник сеульського пожежного департаменту Йонгсан Чхве Сон Бом зазначив, що кількість загиблих може збільшитися, адже рятувальники продовжують доправляти поранених до медичних установ по всьому місту після святкування в розважальному районі Ітхевон. Там зібралось близько 100 тисяч людей.

Зазначається, що люди були задавлені на смерть після того, як великий натовп почав проштовхуватися вперед у вузькому провулку біля готелю Гамільтон, головного місця проведення вечірок у Сеулі.

За інформацією ЗМІ, тиснява почалася, коли хтось нібито побачив якусь знаменитість в одному із закладів неподалік.

За даними рятувальників, більше 100 постраждалих були виявлені в стані зупинки серця. Але поки про офіційну причину не встановлено.

На опублікованих у мережі фотографіях видно понад дюжину тіл, покритих ковдрами.

Death video in Itaewon, South Korea

Cause of death: stampede pic.twitter.com/kLl56OrTof

— Hell Chosun (@dRwjTWgcDffvTWz) October 29, 2022