В столице Южной Кореи Сеуле возросло количество жертв во время празднования Геловина.

Обновлено. Согласно уточненным данным, из-за давки во время праздника погиб не менее 151 человек. Получили ранения еще 82 человека.

Несколькими часами ранее было известно о 146 жертвах и 150 пострадавших.

Начальник сеульского пожарного департамента Йонгсан Чхве Сон Бом отметил, что количество погибших может увеличиться, ведь спасатели продолжают доставлять раненых в медицинские учреждения по всему городу после празднования в развлекательном районе Итхевон. Там собралось около 100 тысяч человек.

Отмечается, что люди были задавлены насмерть после того, как большая толпа начала проталкиваться вперед в узком переулке возле гостиницы Гамильтон, главного места проведения вечеринок в Сеуле.

По информации СМИ, давка началась, когда кто-то якобы увидел какую-то знаменитость в одном из заведений неподалеку.

По данным спасателей, более 100 пострадавших были обнаружены в состоянии остановки сердца. Но пока официальную причину смерти не установлено.

На опубликованных в сети фотографиях видно более дюжины тел, покрытых одеялами.

Death video in Itaewon, South Korea

Cause of death: stampede pic.twitter.com/kLl56OrTof

— Hell Chosun (@dRwjTWgcDffvTWz) October 29, 2022