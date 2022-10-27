У Німеччині невідомі напали на чотирьох українок, поліція шукає свідків

Жовтень, 27 в 15:47

У Німеччині невідомі особи напали на чотирьох українок. Зокрема, дві громадянки України віком 15 та 16 років дістали легкі тілесні ушкодження.

Іноземні видання зазначають, що поліція Саксонії просять свідків відгукнутися. Правоохоронці зазначають, що група німецьких підлітків почала висловлювати расистські образи, а потім напала на чотирьох українок.

– Суперечка між двома групами сталася минулої п’ятниці ввечері в саксонському місті Гоєрсверда, але про неї повідомили лише цього тижня. Дві українки 15 та 16 років дістали легкі тілесні ушкодження, – повідомили в поліції.

Тиждень тому в північно-східній Німеччині згорів притулок для українських біженців. За словами представників місцевої влади, ймовірно, це був підпал.

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Відомо, що 14 українських біженців і троє працівників, які жили у тимчасовому притулку, вдалося врятувати. Однак колишній готель повністю зруйнований внаслідок пожежі.