Мертва риба у ставку-охолоджувачі: РФ спровокувала екологічну катастрофу на ЗАЕС

Жовтень, 31 в 12:52

Через зупинки енергоблоків Запорізької АЕС тепла вода не потрапляє у ставок-охолоджувач, тому температура води у ньому знизилася до +13 градусів. Це призвело до масового вмирання риби.

В Енергоатомі кажуть, що дії російських загарбників спричинили фактично екологічну катастрофу, адже вимирають тепловодні телапія та азійський сом, які ще 25 років тому були спеціально завезені для забезпечення екологічної чистоти.

Тобто вони виконують санітарну функцію: знищують зелені водорості та забезпечують чистоту охолоджувальних трубок конденсатора турбіни.

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– За сприятливих умов, коли температура взимку ніколи не опускалася нижче +18 градусів, риба розмножувалася. Тож якщо температура води в ставку-охолоджувачі не підніметься найближчим часом, на берег викине близько тисячі тонн дохлої риби, – кажуть енергетики.

Фото: Енергоатом