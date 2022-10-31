Жовтень, 31 в 9:38

У Хмельницькій області під час повітряної тривоги було чути звуки вибухів.

Оновлено о 9.38. Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив про падіння уламків ракет на території області.

За його словами, є руйнування цивільного об’єкта. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

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На місці працюють спецслужби та ДСНС.

Оновлено о 08.38. Кореспондентка Фактів ICTV повідомляє, що у Хмельницькій області було чути щонайменше два звуки вибухів.

До слова, вранці 31 жовтня у низці українських областей пролунали вибухи.

Так, росіяни атакували Черкаську область. Ворожі ракети влучили в один з об’єктів критичної інфраструктури. Внаслідок влучання ракет половина області залишилася без електропостачання.

Також вибухи пролунали у Києві. Внаслідок ворожої атаки частина міста залишилася без світла та води.