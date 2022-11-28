Листопад, 28 в 17:12

Прокуратура повідомила про підозру російському військовому, який катував колишніх учасників АТО під час окупації Київської області.

Сержант 83 окремої гвардійської десантно-штурмової бригади міноборони РФ отримав підозру у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, окупант у лютому-березні 2022 року під час окупації села Катюжанка Вишгородського району проводив обшуки будівель у населеному пункті.

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Зі зброєю він незаконно затримав двох чоловіків, які раніше брали участь в АТО. Він погрожував їм вбивством і вимагав повідомити інформацію про розташування позицій ЗСУ. Також його цікавило місце перебування учасників АТО, працівників правоохоронних органів та проукраїнськи налаштованих громадян.

Російський загарбник змусив чоловіків спуститися до підвалу місцевої школи, на території якої розташовувалось приміщення для катування затриманих людей. Там протягом кількох днів окупанти вели незаконний допит затриманих. Їм погрожували розстрілом, били та катували, не давали їжу і воду.

Офіс генпрокурора продовжує збирати дані та розслідувати злочини російських окупантів на території України.

Нагадаємо, прокуратура повідомила про підозру російським солдатам, які під час окупації Київської області зґвалтували вагітну жінку, після чого вона втратила дитину.

На нещодавно деокупованих територіях Херсонщини фіксують масові воєнні злочини росіян. Наприклад, у березні загарбники розстріляли та переїхали танком автівку з людьми.

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