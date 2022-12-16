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Факти / Надзвичайні події

У Києві чути вибухи: працює ППО

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Підтверджено
ракета

У Києві під час повітряної тривоги пролунало кілька вибухів.

Оновлено о 09:15

Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, у столиці працює наша протиповітряна оборона.

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Жителів міста просять зберігати спокій та не виходити з укриттів.

За попередніми даними, збили одну ворожу ракету.

Наразі відомо про вибухи у Харкові, на Київщині, на Дніпропетровщині.

За словами очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, росіяни випустили понад 60 ракет. Запуски відбулися зі стратегічної авіації та флоту.

У Черкаській, Дніпропетровській, Житомирській та Кіровоградській областях повідомили про превентивні відключення світла.

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