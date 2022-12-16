У Києві чути вибухи: працює ППО
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У Києві під час повітряної тривоги пролунало кілька вибухів.
Оновлено о 09:15
Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, у столиці працює наша протиповітряна оборона.
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Жителів міста просять зберігати спокій та не виходити з укриттів.
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