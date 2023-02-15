Хотів “заробити” грошей у ПВК Вагнера: СБУ повідомила про підозру громадянину Білорусі

Лютий, 15 в 16:42

Служба безпеки України повідомила про підозру громадянину Білорусі, який добровільно воював проти України у складі ПВК Вагнера.

Як повідомили у пресслужбі державного органу, СБУ зібрала повну доказову на білоруського найманця.

Зазначалося, що він вступив до підконтрольної Кремлю терористичної організації Вагнера у липні 2022 року та брав участь у бойових діях проти українських військ на Бахмутському напрямку.

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Але у листопаді 2022 року найманець потрапив у полон підрозділів Сил оборони під час боєзіткнення поблизу Курдюмівки на Донеччині.

За даними слідства, іноземець підписав контракт з угрупованням Вагнера, щоб “заробити” грошей. Для цього він прибув до тренувального табору російської ПВК, де пройшов десятиденний курс бойової підготовки.

Потім його перекинули на східний фронт для штурму бойових позицій підрозділів ЗСУ. Після затримання найманець надав СБУ свідчення щодо воєнних злочинів окупаційних угруповань РФ та установчі дані осіб, причетних до їх вчинення.

Білоруський найманець серед іншого розповів про тортури, позбавлення грошового забезпечення і вбивства у лавах ПВК Вагнера за невиконання злочинних наказів.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили бойовику про підозру за ч. 4 ст. 447 КК України (участь найманця у збройному конфлікті, воєнних або насильницьких діях).

Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує покарання до 10 років ув’язнення.