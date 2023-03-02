Заперечувала обстріли Запорізької АЕС і Маріуполя: співробітниці СБУ повідомили про підозру

Березень, 02 в 14:41

Слідчі повідомили про підозру співробітниці Служби безпеки України, яка виправдовувала дії російських загарбників, які вчинили масові воєнні злочини, ґвалтували, катували та вбивали українців.

За даними Офісу генерального прокурора, співробітниця одного із регіональних органів СБУ не дотрималась присяги на вірність Україні та в умовах повномасштабної збройної агресії РФ виправдовувала дії окупантів.

Зокрема, жінка заперечувала факти ворожих обстрілів Запорізької атомної електростанції, а ракетний удар по пологовому будинку в Маріуполі назвала “постановою”.

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Наразі повідомлено про підозру службовій особі за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України (ч. 3 ст. 436-2 ККУ). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу, триває досудове розслідування.