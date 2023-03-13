Березень, 13 в 8:38

У Херсоні із самого ранку чути вибухи.

Про це у соцмережах повідомляють місцеві жителі.

Оновлено о 08:36. За попередніми даними, є ворожі “прильоти” за містом – у селі Степанівка – це північні околиці Херсону.

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Херсонці повідомляють про пожежу у будинку, видніється дим.

Чекаємо на офіційну інформацію від влади.

Нагадаємо, що 11 березня окупанти з артилерії обстріляли Херсон. На жаль, снаряди влучили поблизу супермаркету та вбили трьох людей. Ще троє отримали поранення.

12 березня знову лунали вибухи у Херсоні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 383-тю добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.