У Херсоні із самого ранку чути вибухи
Потребує перевірки
Фото: Depositphotos
У Херсоні із самого ранку чути вибухи.
Про це у соцмережах повідомляють місцеві жителі.
Оновлено о 08:36. За попередніми даними, є ворожі “прильоти” за містом – у селі Степанівка – це північні околиці Херсону.
Зараз дивляться
Херсонці повідомляють про пожежу у будинку, видніється дим.
Чекаємо на офіційну інформацію від влади.
Нагадаємо, що 11 березня окупанти з артилерії обстріляли Херсон. На жаль, снаряди влучили поблизу супермаркету та вбили трьох людей. Ще троє отримали поранення.
12 березня знову лунали вибухи у Херсоні.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 383-тю добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.