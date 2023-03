Велика Британія передасть Україні ескадрилью основних бойових танків третього покоління Challenger 2 у рамках нового пакета військової допомоги.

As part of a package of significant combat power to help Ukraine resist invasion and retake its territory, the UK will send a squadron of Challenger 2 tanks to Ukraine.

Here’s a minute of the Challenger 2 doing what it does best.

�� #StandWithUkraine �� pic.twitter.com/tItqHBtQZJ

— Ministry of Defence �� (@DefenceHQ) March 12, 2023