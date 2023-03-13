Якщо західні партнери нададуть Україні ракети середньої дальності, це значно підсилить майбутній контрнаступ ЗСУ.

Про це заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, відповідаючи на запитання про те, наскільки критичним для контрнаступу є відсутність сучасних винищувачів.

– Якщо Україні нададуть ракети середньої дальності, починаючи від 150 кілометрів, у тій кількості, яка є необхідною для того, щоб ефективно знищувати позиції ворога в оперативному тилу і далі – це теж буде доволі суттєвим підсиленням. Ракети не замінять авіацію, але зможуть виконувати подібні завдання – наносити удари по складам, об’єктам з боєприпасами, по живій силі і техніці противника, – сказав він.