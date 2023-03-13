Підірвана залізниця на Херсонщині та обстріли Сумщини: що відбувається на 383 добу війни (онлайн)
СБУ підтвердила особу розстріляного росіянами військового після гасла Слава Україні – це Олександр Мацієвський.
Під Бахмутом ЗСУ знищили таку кількість росіян, якої б вистачило для наступу на Київ – експерт.
Виселення УПЦ МП з Лаври: митрополит Павло на проповіді лаяв ПЦУ та владу, пообіцявши боротися.
Люксембург передав Україні 14 бронеавтомобілів швидкої допомоги.
ЗСУ намагаються відкинути армію РФ на 20 км від зрізу води, щоб зменшити обстріли на Херсонщині – Гуменюк.
Україна збільшить військові видатки на більше ніж пів трильйона грн – Железняк.
Країна-агресор Росія зазнає численних втрат серед своїх військових у боях проти України на Бахмутському напрямку. Щоденно російські солдати намагаються штурмувати місто, проте ЗСУ тримають міцну оборону.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні ввечері 12 березня. За його словами, лише там українські воїни ліквідували понад 1,1 тис. бійців ворога.
Якщо західні партнери нададуть Україні ракети середньої дальності, це значно підсилить майбутній контрнаступ ЗСУ.
Про це заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, відповідаючи на запитання про те, наскільки критичним для контрнаступу є відсутність сучасних винищувачів.
– Якщо Україні нададуть ракети середньої дальності, починаючи від 150 кілометрів, у тій кількості, яка є необхідною для того, щоб ефективно знищувати позиції ворога в оперативному тилу і далі – це теж буде доволі суттєвим підсиленням. Ракети не замінять авіацію, але зможуть виконувати подібні завдання – наносити удари по складам, об’єктам з боєприпасами, по живій силі і техніці противника, – сказав він.
Велика Британія передасть Україні ескадрилью основних бойових танків третього покоління Challenger 2 у рамках нового пакета військової допомоги.
– У рамках пакета значної бойової потужності, щоб допомогти Україні протистояти вторгненню та повернути свою територію, Велика Британія відправить в Україну ескадрилью танків Challenger 2. Ось хвилина того, як Challenger 2 робить те, що вміє найкраще, – зазначили у Міноборони Британії.
As part of a package of significant combat power to help Ukraine resist invasion and retake its territory, the UK will send a squadron of Challenger 2 tanks to Ukraine.
Here’s a minute of the Challenger 2 doing what it does best.
�� #StandWithUkraine �� pic.twitter.com/tItqHBtQZJ
— Ministry of Defence �� (@DefenceHQ) March 12, 2023
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України військовому Олександру Мацієвському. Його розстріляли російські окупанти після сказаного ним гасла Слава Україні – цей момент потрапив на відео, яке не залишило байдужим жодного українця.
– Сьогодні я присвоїв звання Героя України Олександру Мацієвському. Солдату. Людині, яку знатимуть усі українці. Людині, яку пам’ятатимуть вічно. За його хоробрість, за його впевненість в Україні, за його Слава Україні, – зазначив Зеленський.
У Миколаївській області 13-річний підліток підірвався на невідомому предметі на території приватного будинку. Дитину госпіталізували до лікарні.
Дитина з села Любомирівка Шевченківської громади дістала вибухові травми, осколкові поранення тіла та кінцівок. Хлопця госпіталізували, лікарі вже надають йому кваліфіковану медичну допомогу.
У Сумській області російські війська обстріляли прикордонну територію. Зокрема, армія РФ завдала ударів по Білопільській громаді.
Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація. Загалом було зафіксовано щонайменше 18 прильотів з мінометів окупантів.
У Херсонській області українські партизани внесли корективи у плани постачання озброєння окупантів, підірвавши залізничну колію.
Про це повідомляє Центр національного спротиву. За даними ЦНС, між населеними пунктами Абрикосівка та Раденськ учасники партизанського руху Атеш підірвали залізничне полотно.