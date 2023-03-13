Март, 13 в 8:38

В Херсоне с самого утра раздаются взрывы.

Об этом в соцсетях сообщают местные жители.

Обновлено в 08:36. По предварительным данным, есть вражеские “прилеты” за городом — в селе Степановка — это северные окраины Херсона.

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Ждем официальной информации от властей.

Напомним, что 11 марта оккупанты из артиллерии обстреляли Херсон. К сожалению, снаряды попали вблизи супермаркета и убили трех человек. Еще трое получили ранения.

12 марта снова раздавались взрывы в Херсоне.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 383-и сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.