Березень, 25 в 11:42

У п’ятницю, 24 березня на шоколадній фабриці в Пенсільванії стався вибух, загинули двоє людей, дев’ятеро зникли безвісти.

Про це повідомляє видання AP News.

Вибух стався близько 17:00, у повітря піднявся стовп чорного диму. Внаслідок чого зруйновано одну будівлю та пошкоджено сусідню, в якій були квартири.

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Начальник поліції округу Вест-Рідінг Уейн Холбен повідомив, що кілька людей отримали поранення внаслідок вибуху на заводі RM Palmer Co. Кількість поранених він не поточнив.

– Вибух був настільки сильним, що будівлю перемістило на чотири фути вперед, – сказала мер Вест-Рідінг-боро Саманта Кааг.

Як повідомила прессекретар Tower Health Джессіка Безлер, вісім людей були доставлені в лікарню Редінга в п’ятницю ввечері.

– Двоє людей були госпіталізовані в задовільному стані, а п’ятеро перебувають на лікуванні та будуть відпущені, повідомила вона в електронному листі. Одного пацієнта перевели до іншого закладу, але Безлер не надав жодних подробиць, – йдеться у повідомленні.

Причини вибуху встановлюються. Евакуація населення не проводилася.