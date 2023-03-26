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Факти / Надзвичайні події

У лікарні Запоріжжя помер 19-річний хлопець, постраждалий внаслідок обстрілу

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Ракетний удар по Запоріжжю 22 березня
Фото: ДСНС

Кількість загиблих внаслідок ракетної атаки по Запоріжжю 22 березня зросла. У лікарні помер 19-річний постраждалий. 

Про це повідомляють у Запорізькій ОВА. 

Кількість загиблих внаслідок терористичної атаки 22 березня збільшилась: у лікарні помер хлопець 2004 р.н., – йдеться у повідомленні. 

Як повідомили в ОВА, у хлопця була відкрита черепно-мозкова травма. Лікарі дві доби боролися за життя потерпілого, але врятувати його не вдалося.

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Нагадаємо, 22 березня російська армія завдала удару по 9-поверховому житловому будинку у Запоріжжі.

Місцеві жителі нарахували щонайменше шість вибухів. Окупанти гатили по житлових будинках в обласному центрі та острову Хортиця.

 Унаслідок обстрілу постраждали 34 людини, зокрема троє дітей. Були госпіталізовані 28 осіб. Одна людина померла у лікарні.

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Джерело: Укрінформ
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