У лікарні Запоріжжя помер 19-річний хлопець, постраждалий внаслідок обстрілу
Кількість загиблих внаслідок ракетної атаки по Запоріжжю 22 березня зросла. У лікарні помер 19-річний постраждалий.
Про це повідомляють у Запорізькій ОВА.
– Кількість загиблих внаслідок терористичної атаки 22 березня збільшилась: у лікарні помер хлопець 2004 р.н., – йдеться у повідомленні.
Як повідомили в ОВА, у хлопця була відкрита черепно-мозкова травма. Лікарі дві доби боролися за життя потерпілого, але врятувати його не вдалося.
Нагадаємо, 22 березня російська армія завдала удару по 9-поверховому житловому будинку у Запоріжжі.
Місцеві жителі нарахували щонайменше шість вибухів. Окупанти гатили по житлових будинках в обласному центрі та острову Хортиця.
Унаслідок обстрілу постраждали 34 людини, зокрема троє дітей. Були госпіталізовані 28 осіб. Одна людина померла у лікарні.