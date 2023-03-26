У лікарні Запоріжжя помер 19-річний хлопець, постраждалий внаслідок обстрілу

Березень, 26 в 16:34

Кількість загиблих внаслідок ракетної атаки по Запоріжжю 22 березня зросла. У лікарні помер 19-річний постраждалий.

Про це повідомляють у Запорізькій ОВА.

– Кількість загиблих внаслідок терористичної атаки 22 березня збільшилась: у лікарні помер хлопець 2004 р.н., – йдеться у повідомленні.

Як повідомили в ОВА, у хлопця була відкрита черепно-мозкова травма. Лікарі дві доби боролися за життя потерпілого, але врятувати його не вдалося.

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Нагадаємо, 22 березня російська армія завдала удару по 9-поверховому житловому будинку у Запоріжжі.

Місцеві жителі нарахували щонайменше шість вибухів. Окупанти гатили по житлових будинках в обласному центрі та острову Хортиця.

Унаслідок обстрілу постраждали 34 людини, зокрема троє дітей. Були госпіталізовані 28 осіб. Одна людина померла у лікарні.