В больнице Запорожья умер 19-летний парень, пострадавший в результате обстрела
Количество погибших в результате ракетной атаки по Запорожью 22 марта возросло. В больнице скончался 19-летний пострадавший.
Об этом сообщают в Запорожской ОГА.
– Количество погибших в результате террористической атаки 22 марта увеличилось: в больнице умер парень 2004 г.р., – говорится в сообщении.
Как сообщили в ОВА, у парня была открытая черепно-мозговая травма. Врачи двое суток боролись за жизнь пострадавшего, но спасти его не удалось.
Напомним, 22 марта российская армия нанесла удар по 9-этажному жилому дому в Запорожье.
Местные жители насчитали по меньшей мере шесть взрывов. Оккупанты били по жилым домам в областном центре и острове Хортица.
В результате обстрелов пострадали 34 человека, в том числе трое детей. Были госпитализированы 28 человек. Один человек умер в больнице.