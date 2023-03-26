В больнице Запорожья умер 19-летний парень, пострадавший в результате обстрела

Март, 26 в 16:34

Количество погибших в результате ракетной атаки по Запорожью 22 марта возросло. В больнице скончался 19-летний пострадавший.

Об этом сообщают в Запорожской ОГА.

– Количество погибших в результате террористической атаки 22 марта увеличилось: в больнице умер парень 2004 г.р., – говорится в сообщении.

Как сообщили в ОВА, у парня была открытая черепно-мозговая травма. Врачи двое суток боролись за жизнь пострадавшего, но спасти его не удалось.

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Напомним, 22 марта российская армия нанесла удар по 9-этажному жилому дому в Запорожье.

Местные жители насчитали по меньшей мере шесть взрывов. Оккупанты били по жилым домам в областном центре и острове Хортица.

В результате обстрелов пострадали 34 человека, в том числе трое детей. Были госпитализированы 28 человек. Один человек умер в больнице.