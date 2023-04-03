Апрель, 03 в 8:57

Сегодня с утра на Житомирской трассе произошла масштабная авария с участием пассажирского автобуса и нескольких легковых автомобилей.

Об этом сообщил Андрей Небытов, глава полиции Киевской области.

Обновлено в 08:55. По его словам, 10 транспортных средств попали в ДТП на Житомирской трассе вблизи Капитановки.

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Как предварительно установили правоохранители, около 07:30 поток автомобилей двигался в направлении Киева.

Водители, которые ехали в средней полосе, остановились для предоставления преимущества. В это время водители левой полосы также притормозили. А водитель автобуса Setra не среагировал на изменение дорожной ситуации и допустил столкновение с автомобилями впереди.

На Житомирской трассе столкнулись пассажирский автобус и 9 легковушек / 6 фотографий

Предварительно, девять автомобилей получили различные повреждения.

Напомним, что 28 марта в Хмельницкой области автобус с пассажирами попал в ДТП. Авария произошла вблизи города Волочиск.

36-летний водитель автобуса сообщением Варшава – Одесса не справился с управлением и автобус съехал в кювет и перевернулся.

Фото: Андрей Небытов