Березень, 28 в 14:13

У вівторок, 28 березня, у Хмельницькій області автобус з пасажирами потрапив у ДТП. Аварія сталася у Волочиському районі.

За даними поліції, водій автобуса Неоплан сполученням Варшава – Одеса не впорався з керуванням. Транспортний засіб з’їхав у кювет, а потім перекинувся.

У салоні автобуса перебувало 25 пасажирів, серед яких двоє дітей. Наразі з ними працюють медики, які визначають ступінь важкості отриманих травм.

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Про загальну кількість травмованих поліція повідомить дещо пізніше. На місці продовжують працювати екстрені служби.

Нагадаємо, що 19 березня на Львівщині сталась смертельна ДТП за участю народного депутата Володимира Гевка.

За даними слідства, автомобіль, за кермом якого був народний депутат, збив пішохода. Інцидент відбувся за межами нерегульованого пішохідного переходу, від отриманих травм потерпілий помер.