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Ворог з танків обстріляв Велику Новосілку. Є загиблий та поранені – Єрмак

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Ворог з танків обстріляв Велику Новосілку. Є загиблий та поранені – Єрмак

На Донеччині російська армія з танків обстріляла селище міського типу Велика Новосілка. Попередньо відомо, що одна людина загинула, ще двоє місцевих мешканців дістали поранення. 

Про це у своєму Telegram повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. 

– Ворог здійснив танковий обстріл смт. Велика Новосілка, влучив по цивільних. Відомо про 1 загиблого та 2 поранених, – написав він.

Нагадаємо, війська РФ продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу було відбито понад 60 ворожих атак.

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