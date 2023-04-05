Ворог з танків обстріляв Велику Новосілку. Є загиблий та поранені – Єрмак
На Донеччині російська армія з танків обстріляла селище міського типу Велика Новосілка. Попередньо відомо, що одна людина загинула, ще двоє місцевих мешканців дістали поранення.
Про це у своєму Telegram повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
– Ворог здійснив танковий обстріл смт. Велика Новосілка, влучив по цивільних. Відомо про 1 загиблого та 2 поранених, – написав він.
Нагадаємо, війська РФ продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу було відбито понад 60 ворожих атак.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 406-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.