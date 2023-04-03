За вказівкою РФ штучно розпалював антисемітські настрої. На Закарпатті СБУ затримала агента Кремля
Служба безпеки України затримала російського агента-антисеміта, який погрожував очільнику єврейської громади Закарпаття.
Про це повідомляють у пресслужбі відомства.
– У ході спецоперації затримано мешканця Закарпаття, який за вказівкою агресора штучно розпалював антисемітські настрої в регіоні, – йдеться у повідомленні.
За даними слідства, у грудні минулого року він приховано наніс на фасадах будівель у центрі Ужгорода написи із закликами до вбивства євреїв.
– Крім того, зловмисник надіслав лідеру єврейської громади авторську псевдонаукову працю, в якій обґрунтовує свою ненависть до цієї національності, – розповіли в СБУ.
Слідчі встановили, що до 2014 року чоловік тимчасово проживав на території північної Осетії.
Під час обшуку у помешканні зловмисника виявлено комп’ютерну техніку із доказами злочину та прокремлівську літературу, де російські автори вихваляють спецслужби РФ.
Також вилучено заплямований фарбою одяг, в якому фігурант перебував під час нанесення антисемітських написів на будівлі.
На підставі зібраних доказів зловмиснику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 161 ККУ (розпалювання національної, регіональної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті).