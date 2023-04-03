Квітень, 03 в 16:46

Служба безпеки України затримала російського агента-антисеміта, який погрожував очільнику єврейської громади Закарпаття.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

– У ході спецоперації затримано мешканця Закарпаття, який за вказівкою агресора штучно розпалював антисемітські настрої в регіоні, – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, у грудні минулого року він приховано наніс на фасадах будівель у центрі Ужгорода написи із закликами до вбивства євреїв.

Зараз дивляться

– Крім того, зловмисник надіслав лідеру єврейської громади авторську псевдонаукову працю, в якій обґрунтовує свою ненависть до цієї національності, – розповіли в СБУ.

Слідчі встановили, що до 2014 року чоловік тимчасово проживав на території північної Осетії.

Під час обшуку у помешканні зловмисника виявлено комп’ютерну техніку із доказами злочину та прокремлівську літературу, де російські автори вихваляють спецслужби РФ.

За вказівкою РФ штучно розпалював антисемітські настрої. На Закарпатті СБУ затримала агента Кремля / 9 фотографий

Також вилучено заплямований фарбою одяг, в якому фігурант перебував під час нанесення антисемітських написів на будівлі.



На підставі зібраних доказів зловмиснику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 161 ККУ (розпалювання національної, регіональної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті).