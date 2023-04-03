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Факти / Надзвичайні події

За вказівкою РФ штучно розпалював антисемітські настрої. На Закарпатті СБУ затримала агента Кремля

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
За вказівкою РФ штучно розпалював антисемітські настрої. На Закарпатті СБУ затримала агента Кремля
Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала російського агента-антисеміта, який погрожував очільнику єврейської громади Закарпаття.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

– У ході спецоперації затримано мешканця Закарпаття, який за вказівкою агресора штучно розпалював антисемітські настрої в регіоні, – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, у грудні минулого року він приховано наніс на фасадах будівель у центрі Ужгорода написи із закликами до вбивства євреїв.

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– Крім того, зловмисник надіслав лідеру єврейської громади авторську псевдонаукову працю, в якій обґрунтовує свою ненависть до цієї національності, – розповіли в СБУ.

Слідчі встановили, що до 2014 року чоловік тимчасово проживав на території північної Осетії. 

Під час обшуку у помешканні зловмисника виявлено комп’ютерну техніку із доказами злочину та прокремлівську літературу, де російські автори вихваляють спецслужби РФ.

За вказівкою РФ штучно розпалював антисемітські настрої. На Закарпатті СБУ затримала агента Кремля / 9 фотографий

Також вилучено заплямований фарбою одяг, в якому фігурант перебував під час нанесення антисемітських написів на будівлі.

На підставі зібраних доказів зловмиснику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 161 ККУ (розпалювання національної, регіональної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті).

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Джерело: СБУ
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