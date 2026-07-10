У Львові суд обрав запобіжний захід 23-річному Олегу Гаврилову, якого підозрюють у нападі на поліцейських під час конфлікту з представниками ТЦК на проспекті Червоної Калини. Чоловіка взяли під варту на 60 діб без права внесення застави.

Також СБУ та Нацполіція затримали ще чотирьох учасників нападу на військових та правоохоронців у Львові.

Напад на поліцейських у Львові: підозрюваного взято під арешт

Як повідомляє Суспільне, підозрюваний — військовослужбовець військової частини А0536 Олег Гаврилов, який, за даними слідства, з лютого перебуває у СЗЧ.

Зараз дивляться

За словами прокурора Івана Красницького, 9 липня Гаврилов під час інциденту вдарив заступника начальника управління превентивної діяльності Львівського районного управління поліції №2 в обличчя.

Правоохоронець отримав забої, закриту черепно-мозкову травму, струс мозку та навколоорбітальну гематому. Після цього, за версією слідства, підозрюваний розпилив газовий балончик в обличчя ще одному поліцейському, спричинивши хімічні опіки очей.

Гаврилову інкримінують хуліганство із застосуванням предмета, заздалегідь підготовленого для завдання тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 ККУ), а також умисне заподіяння легких тілесних ушкоджень двом правоохоронцям під час виконання ними службових обов’язків (ч. 2 ст. 345 ККУ).

Захист наполягав, що ризики, наведені стороною обвинувачення, не підтверджені належними доказами. Адвокатка Ольга Гук просила обрати для підзахисного цілодобовий домашній арешт з електронним браслетом. Якщо ж суд вирішить залишити його під вартою, вона просила визначити заставу у розмірі 30 прожиткових мінімумів.

Під час засідання Гаврилов визнав провину за інкримінованими статтями. Спочатку він заперечував використання спеціально підготовленого предмета, однак після дослідження матеріалів справи підтвердив, що застосував газовий балончик, та заявив, що шкодує про свої дії.

Суддя Софія Чорна постановила взяти підозрюваного під варту на 60 діб без визначення застави. За її словами, злочини пов’язані із застосуванням насильства, а встановлені ризики є реальними й не можуть бути усунені більш м’яким запобіжним заходом. Строк тримання під вартою визначено до 6 вересня 2026 року.

СБУ затримала ще чотирьох учасників нападу на військових і поліцейських

Водночас СБУ повідомляє, що було затримано ще чотирьох учасників нападу на військових і правоохоронців у Львові 8 липня.

Серед затриманих — двоє мешканців Львова та двоє військових, один із яких перебував у СЗЧ. За даними слідства, вони блокували службове авто військових, стрибали на ньому та пошкодили транспорт.

Фігурантам готують підозри за перешкоджання діяльності ЗСУ та самовільне залишення військової частини.

Нагадаємо, що ввечері 8 липня на проспекті Червоної Калини у Львові під час заходів із оповіщення військовозобов’язаних виник конфлікт між представниками ТЦК, поліцією та цивільними. Під час сутички натовп перекинув службовий автомобіль ТЦК.

За даними поліції, причиною конфлікту стало виявлення чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від військової служби. У Львівському ОТЦК повідомили, що його направили на проходження військово-лікарської комісії.

За словами заступника начальника Львівського ТЦК та СП Петра Сторожука, протистояння тривало близько шести годин — з 21:00 до 02:30.

У Львівській ОВА заявили, що правову оцінку отримають дії всіх учасників інциденту — як військовослужбовців ТЦК і поліцейських, так і цивільних. Правоохоронці продовжують встановлювати всіх причетних.

Наразі досудове розслідування триває за статтями про перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період, хуліганство та насильство щодо працівника правоохоронного органу.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.