Через підняття рівня води заблоковані дороги на Київщині, ситуація контрольована – ДСНС

Ситуація, яка стосується піднімання рівня води на території Київської області, залишається контрольованою. Рятувальники моніторять та перевіряють актуальні позначки.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Київській області. За даними ДСНС, поблизу села Погреби вода заблокувала деякі дороги та під’їзди до житлових будинків.

– Ситуація щодо підйому рівня води – контрольована. Здійснили обліт території Броварського району, де поблизу села Погреби вода заблокувала деякі дороги та під’їзди до житлових будинків, – йдеться у повідомленні.

У ДСНС зазначили, що тут чергують рятувальники, які доставляють до суходолу місцевих жителів та відкачують воду в житлових будинках.

Джерело : ДСНС

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