Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
6 660 грн одним платежем: як українцям зареєструватися на грошову допомогу від організації ACTED
Я нікому не побажаю так прощатися зі своєю коханою людиною. Наречена Да Вінчі розповіла, як намагалася його врятувати
Зеленський та Дуда у Варшаві передали послання Кремлю: ніколи більше вам не вдасться нас посварити
Курс долара відпустять: що відомо та коли це може статися
Була на 17-му тижні вагітності: чоловік зіштовхнув свою дружину зі скелі
Надзвичайні події
Юля Захарченко, редакторка стрічки

Через підняття рівня води заблоковані дороги на Київщині, ситуація контрольована – ДСНС

Через підняття рівня води заблоковані дороги на Київщині, ситуація контрольована – ДСНС
Фото: ДСНС

Ситуація, яка стосується піднімання рівня води на території Київської області, залишається контрольованою. Рятувальники моніторять та перевіряють актуальні позначки.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Київській області. За даними ДСНС, поблизу села Погреби вода заблокувала деякі дороги та під’їзди до житлових будинків.

– Ситуація щодо підйому рівня води – контрольована. Здійснили обліт території Броварського району, де поблизу села Погреби вода заблокувала деякі дороги та під’їзди до житлових будинків, – йдеться у повідомленні.

У ДСНС зазначили, що тут чергують рятувальники, які доставляють до суходолу місцевих жителів та відкачують воду в житлових будинках.

Читайте також
Можлива евакуація: на Чернігівщині сталася наймасштабніша повінь за останні 10 років
Через підняття рівня води заблоковані дороги на Київщині, ситуація контрольована – ДСНС

Джерело: ДСНС
ДСНС, Київська область, Негода в Україні, Паводки, Рятувальники
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Через підтоплення у двох областях України порушено транспортне сполучення до 30 міст і селищ – ДСНС
Через підняття рівня води заблоковані дороги на Київщині, ситуація контрольована – ДСНС
Влада шукає гроші, щоб повернути військовим 30 тис. грн виплат – представник президента
Зарплата, гроші, виплати, гривні, гаманець
Віддала підстригти, а забрала мертву тварину: у Білій Церкві у салоні померло цуценя
Через підняття рівня води заблоковані дороги на Київщині, ситуація контрольована – ДСНС
ДСНС попереджає про підвищення рівнів води у річках до понад 1 метра
розлив річки
Окупанти обстріляли Куп’янський район із Градів: є поранені
Обстріл Куп'янського району
Відео
Депортація дітей з Херсонщини — навіщо окупанти викрадають українських сиріт

Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге,  дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.

Ольга Чайко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (15.04.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (15.04.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (15.04.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (15.04.2023)
випуск
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь