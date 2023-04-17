Через підняття рівня води заблоковані дороги на Київщині, ситуація контрольована – ДСНС
Ситуація, яка стосується піднімання рівня води на території Київської області, залишається контрольованою. Рятувальники моніторять та перевіряють актуальні позначки.
Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Київській області. За даними ДСНС, поблизу села Погреби вода заблокувала деякі дороги та під’їзди до житлових будинків.
– Ситуація щодо підйому рівня води – контрольована. Здійснили обліт території Броварського району, де поблизу села Погреби вода заблокувала деякі дороги та під’їзди до житлових будинків, – йдеться у повідомленні.
У ДСНС зазначили, що тут чергують рятувальники, які доставляють до суходолу місцевих жителів та відкачують воду в житлових будинках.
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко