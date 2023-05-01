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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

За матеріалами СБУ 15 років в’язниці загрожує колишньому нардепу від ОПЗЖ, який втік з України

СБУ
Фото: СБУ

СБУ спільно з ДБР зібрала доказову базу на колишнього народного депутата Верховної ради України IX скликання Олега Волошина, йому загрожує 15 років ув’язнення.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства. 

– Протягом 2020-2021 років він активно сприяв вищому військово-політичному керівництву РФ у проведенні масштабної підривної діяльності проти України, – йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів, до суду скеровано обвинувальний акт за двома статтями ККУ:

  •  ​ч. 1 ст. 111 (Державна зрада);
  •  ​ч. 1 ст. 125 (Нанесення умисного легкого тілесного ушкодження).

За даними контррозвідки СБУ, Волошин цілеспрямовано намагався маніпулювати суспільною думкою українських громадян в інтересах країни-агресора.

Перебуваючи у лавах забороненої партії ОПЗЖ, він публічно поширював кремлівські наративи щодо суспільно-політичної ситуації в нашій державі.

– У своїх численних дописах у соцмережах і виступах у телеефірах Волошин намагався дискредитувати Україну на міжнародній арені. Він публічно виправдовував створення та діяльність терористичних організацій “ЛДНР”, – розповіли в СБУ.

Також слідчі задокументували факт заподіяння ним умисних тілесних ушкоджень іншому громадянину.

Напередодні повномасштабного вторгнення фігурант втік з України до РФ, де наразі переховується від правосуддя.

У зв’язку з цим прокурори клопотатимуть про спеціальний судовий розгляд для притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти нашої держави. Зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення.

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Джерело: СБУ
ДБР, Олег Волошин, опзж, СБУ
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