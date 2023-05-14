У Тернополі лунають вибухи під час повітряної тривоги

У Тернополі прогриміли потужні вибухи під час масштабної повітряної тривоги на території України.

Оновлено о 23:14. За попередніми даними, в Україні працює протиповітряна оборона. Жителів закликають не фотографувати та не надсилати в інтернет кадри з роботою сил ППО. До закінчення повітряної тривоги необхідно залишатися в укриттях.

Оновлено о 23:06. У Тернополі пролунали повторні вибухи, повідомляють місцеві Telegram-канали.

Оновлено о 22:39. Очільник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш закликав українців залишатися в укриттях до відбою повітряної загрози.

– Не ігноруйте тривогу, пройдіть в укриття! Наполегливо прошу, залишайтеся в укриттях, – наголосив Труш.

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