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Суспільство
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Окупанти погрожують депортацією українцям: Генштаб про ситуацію на Херсонщині

Російські військові
Фото: Міноборони

Російська армія чинить тиск на місцевих жителів на тимчасово окупованих територіях Херсонської області, зокрема Генічеського району. Загарбники змушують громадян України отримувати російські паспорти, погрожуючи депортацією.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, до окремих населених пунктів Каховського району прибула жива сила російських військ.

У Генштабі зазначають, що загарбники розміщуються не лише у вільних будинках, а й заселяються в оселі, де наразі проживають мирні мешканці. Людям, які обурюються, погрожують виселенням.

Останнім часом ворог посилив контррозвідувальні заходи у тимчасово захопленому Херсонському районі. На дорогах між населеними пунктами значно збільшилася кількість блокпостів, проводяться прискіпливі перевірки транспортних засобів, документів, особлива увага приділяється вмісту телефонів.

Водночас авіація Сил оборони України завдала шести ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії вдарили по району зосередження озброєння та військової техніки, складу боєприпасів, трьох артилерійських підрозділах на вогневій позиції, зенітно-ракетному комплексу, семи станціях радіоелектронної боротьби та радіолокаційній станції окупантів.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генічеськ, Паспорт, Херсонська область, Херсонщина
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