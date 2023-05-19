Потребує перевіркиЮлія Захарченко, редакторка стрічки
Вибухи у Житомирській області: що відомо
У Житомирській області прогриміли вибухи невдовзі після оголошення сигналу повітряної тривоги. Наразі триває загроза атаки дронами.
За попередніми даними, наразі сили протиповітряної оборони відпрацьовують по ворожим цілям у небі.
Варто зазначити, що сигнал повітряної тривоги лунає у Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Тернопільській, Волинській, Київській, Чернігівській, Миколаївській, Запорізькій, Луганській областях, Нікопольському районі та Криму.
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