Взрывы в Житомирской области: что известно

В Житомирской области прогремели взрывы вскоре после объявления сигнала воздушной тревоги. Сейчас продолжается угроза атаки дронами.

По предварительным данным, сейчас силы противовоздушной обороны отрабатывают по вражеским целям в небе.

Стоит отметить, что сигнал воздушной тревоги раздается в Житомирской, Ровенской, Хмельницкой, Тернопольской, Волынской, Киевской, Черниговской, Николаевской, Запорожской, Луганской областях, Никопольском районе и Крыму.

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