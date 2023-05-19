Нуждается в проверкеЮлия Захарченко, редактор ленты
Взрывы в Житомирской области: что известно
В Житомирской области прогремели взрывы вскоре после объявления сигнала воздушной тревоги. Сейчас продолжается угроза атаки дронами.
По предварительным данным, сейчас силы противовоздушной обороны отрабатывают по вражеским целям в небе.
Стоит отметить, что сигнал воздушной тревоги раздается в Житомирской, Ровенской, Хмельницкой, Тернопольской, Волынской, Киевской, Черниговской, Николаевской, Запорожской, Луганской областях, Никопольском районе и Крыму.
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