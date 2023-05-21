Херсон під обстрілом: у місті чути вибухи
У суботу ввечері, 20 травня, в Херсоні лунають вибухи. Є інформація, що російські окупаційні війська відкрили вогонь по місту.
Про це інформують місцеві пабліки та моніторингові Telegram-канали.
Повідомляється, що є “прильоти” в Корабельному районі Херсона. Однак офіційної інформації від місцевої влади наразі немає.
Також є поки непідтверджена інформація, що окупанти відкрили вогонь по селищу Білозерка в Херсонській області.
Варто зазначити, що повітряну тривогу в регіоні наразі не оголошували.
Як відомо, з моменту деокупації правобережжя Херсонщини російські війська регулярно відкривають вогонь по звільнених населених пунктах.
Днями в Херсонській області внаслідок обстрілів окупантів загинула дитина, яку батько приніс до лікарні на руках, та двоє чоловіків. Ще двоє людей зазнали поранень.
А 3 травня війська РФ здійснили масований обстріл Херсону, вдаривши, зокрема, по супермаркету та вокзалу. Під час атаки загинула 21 людина, згодом ще двоє поранених померли в лікарні.