Херсон під обстрілом: у місті чути вибухи

У суботу ввечері, 20 травня, в Херсоні лунають вибухи. Є інформація, що російські окупаційні війська відкрили вогонь по місту.

Про це інформують місцеві пабліки та моніторингові Telegram-канали.

Повідомляється, що є “прильоти” в Корабельному районі Херсона. Однак офіційної інформації від місцевої влади наразі немає.

Також є поки непідтверджена інформація, що окупанти відкрили вогонь по селищу Білозерка в Херсонській області.

Варто зазначити, що повітряну тривогу в регіоні наразі не оголошували.

Як відомо, з моменту деокупації правобережжя Херсонщини російські війська регулярно відкривають вогонь по звільнених населених пунктах.

Днями в Херсонській області внаслідок обстрілів окупантів загинула дитина, яку батько приніс до лікарні на руках, та двоє чоловіків. Ще двоє людей зазнали поранень.

А 3 травня війська РФ здійснили масований обстріл Херсону, вдаривши, зокрема, по супермаркету та вокзалу. Під час атаки загинула 21 людина, згодом ще двоє поранених померли в лікарні.

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