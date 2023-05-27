Багато 200-х: що відомо про вибухи в окупованому Бердянську

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області вдруге прогриміли потужні вибухи вдень, 27 травня.

За попередніми даними, зафіксовано удар на території місцевого заводу Азовкабель, де базувалися ворожі війська.

Згодом Бердянська міська військова адміністрація підтвердила удар по позиції російських окупантів.

– Про останню “бавовну”. Так, наші воїни влучили по позиціях росіян у Бердянську. Дуже багато окупантів стали 200-ми, – йдеться у повідомленні.

Вранці 27 травня місцеві жителі вже повідомляли про потужні вибухи в центрі окупованого Бердянська.

Бердянська районна рада підтвердила удар по базі відпочинку Хімік у селі Новопетрівка, де тоді перебував особовий склад військ РФ.

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