Багато 200-х: що відомо про вибухи в окупованому Бердянську
У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області вдруге прогриміли потужні вибухи вдень, 27 травня.
За попередніми даними, зафіксовано удар на території місцевого заводу Азовкабель, де базувалися ворожі війська.
Згодом Бердянська міська військова адміністрація підтвердила удар по позиції російських окупантів.
– Про останню “бавовну”. Так, наші воїни влучили по позиціях росіян у Бердянську. Дуже багато окупантів стали 200-ми, – йдеться у повідомленні.
Вранці 27 травня місцеві жителі вже повідомляли про потужні вибухи в центрі окупованого Бердянська.
Бердянська районна рада підтвердила удар по базі відпочинку Хімік у селі Новопетрівка, де тоді перебував особовий склад військ РФ.
Від майстерності аеророзвідки і влучності артилерії залежить успішне знищення ворожої сили. Та ефективно виконувати свою роботу артилеристи й аеророзвідники можуть, лише працюючи пліч-о-пліч. Адже дрони – це очі сучасних гармашів. Залізні пташки значно полегшують роботу нашим військовим і навіть рятують їм життя.Артур Свинаренко