Головний висновок – підрив був навмисним: Україна про руйнування Каховської ГЕС

Українські фахівці мають докази підриву Каховської ГЕС. Російські окупанти використали вибухівку, щоб вчинити новий цинічний злочин, спричинити гуманітарну та екологічну катастрофу.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Він відповів на запитання журналіста, чи є докази підриву, оскільки дамба Каховської ГЕС була пошкоджена раніше.

– Сценарії можуть бути різні. Але висновки попередні: фахівці не бачать причин думати, що дамба “стомилася”. Є й інші чинники. Була задіяна вибухівка, – стверджує представник ГУР.

Водночас президент України Володимир Зеленський заслухав під час Ставки верховного головнокомандувача доповідь розвідки про ситуацію на Каховський ГЕС.

– Головний висновок – підрив був навмисним, але ворог діяв хаотично, допустивши затоплення власної техніки. Водночас підрив дамби не вплинув на спроможність України деокупувати власні території. Готовність – максимальна, – стверджує глава держави.

Фото: Укренерго

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