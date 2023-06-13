Людей знімали з балконів: поліція показала відео рятувальної операції в Кривому Розі

Патрульна поліція України показала відео рятувальної операції біля п’ятиповерхівки в Кривому Розі в перші хвилини після ракетного удару, завданого російськими окупантами.

Відео оприлюднив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

– Кривий Ріг… На місці працюють всі служби. Щирі співчуття родинам загиблих та травмованих, – зазначив він.

На відео можна побачити пошуково-рятувальну операцію в зруйнованому будинку. Одразу після обстрілу частину людей, зокрема дітей, рятували з балконів, дехто спускався по простирадлах.

Можна помітити, що земля біля будинку, а також під’їзд всіяні уламками та битим склом. А у вікнах однієї з квартир вирує пожежа.

Поранений чоловік на відео повідомив, що це палає його квартира, а його відкинуло вибуховою хвилею.

Як поінформував голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пошуково-рятувальна операція вже завершена. На місці ракетного удару триває розбір конструкцій.

Унаслідок нічної ракетної атаки по Кривому Рогу загинули 11 людей, ще 28 зазнали поранень (з них 12 госпіталізовані в середньому, тяжкому та дуже тяжкому стані).

Ворог влучив не лише по п’ятиповерхівці, а й по приватному підприємству та інших об’єктах.

14 червня у Кривому Розі оголошено День жалоби.

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