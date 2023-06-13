Людей снимали с балконов: полиция показала видео спасательной операции в Кривом Роге
Патрульная полиция Украины показала видео спасательной операции возле пятиэтажки в Кривом Роге в первые минуты после ракетного удара, нанесенного российскими оккупантами.
Видео обнародовал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.
– Кривой Рог… На месте работают все службы. Искренние соболезнования семьям погибших и травмированных, — отметил он.
На видео можно увидеть поисково-спасательную операцию в разрушенном доме. Сразу после обстрела часть людей, в том числе детей, спасали с балконов, некоторые спускались по простыням.
Можно заметить, что земля у дома, а также подъезд усеяны обломками и битым стеклом. А в окнах одной из квартир бушует пожар.
Раненый мужчина на видео сообщил, что это горит его квартира, а его отбросило взрывной волной.
Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, поисково-спасательная операция уже завершена. На месте ракетного удара идет разбор конструкций.
В результате ночной ракетной атаки по Кривому Рогу погибли 11 человек, еще 28 получили ранения (из них 12 госпитализированы в среднем, тяжелом и очень тяжелом состоянии).
Враг ударил не только по пятиэтажке, но и по частному предприятию и другим объектам.
14 июня в Кривом Роге объявлен День траура.
Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.Оксана Михайлова