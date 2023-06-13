Людей снимали с балконов: полиция показала видео спасательной операции в Кривом Роге

Патрульная полиция Украины показала видео спасательной операции возле пятиэтажки в Кривом Роге в первые минуты после ракетного удара, нанесенного российскими оккупантами.

Видео обнародовал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

– Кривой Рог… На месте работают все службы. Искренние соболезнования семьям погибших и травмированных, — отметил он.

На видео можно увидеть поисково-спасательную операцию в разрушенном доме. Сразу после обстрела часть людей, в том числе детей, спасали с балконов, некоторые спускались по простыням.

Можно заметить, что земля у дома, а также подъезд усеяны обломками и битым стеклом. А в окнах одной из квартир бушует пожар.

Раненый мужчина на видео сообщил, что это горит его квартира, а его отбросило взрывной волной.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, поисково-спасательная операция уже завершена. На месте ракетного удара идет разбор конструкций.

В результате ночной ракетной атаки по Кривому Рогу погибли 11 человек, еще 28 получили ранения (из них 12 госпитализированы в среднем, тяжелом и очень тяжелом состоянии).

Враг ударил не только по пятиэтажке, но и по частному предприятию и другим объектам.

14 июня в Кривом Роге объявлен День траура.

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