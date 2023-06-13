Попередньо, працює ППО: у Дніпрі пролунала серія вибухів
У Дніпрі прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. За попередньою інформацією, там працюють сили протиповітряної оборони.
За даними моніторингових пабліків, на Півдні України триває повітряна тривога через загрозу ударних дронів-камікадзе та ракет.
Повідомляється, що було здійснено пуски ракет типу Х-101/555 з Ту-95 з Каспійського напрямку.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 475-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.Оксана Михайлова