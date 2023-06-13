Попередньо, працює ППО: у Дніпрі пролунала серія вибухів

У Дніпрі прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. За попередньою інформацією, там працюють сили протиповітряної оборони.

За даними моніторингових пабліків, на Півдні України триває повітряна тривога через загрозу ударних дронів-камікадзе та ракет.

Повідомляється, що було здійснено пуски ракет типу Х-101/555 з Ту-95 з Каспійського напрямку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 475-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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