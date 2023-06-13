Предварительно, работает ПВО: в Днепре прогремела серия взрывов
В Днепре прогремели взрывы во время воздушной тревоги. По предварительной информации, там работают силы противовоздушной обороны.
По данным мониторинговых пабликов, на Юге Украины продолжается воздушная тревога из-за угрозы ударных дронов-камикадзе и ракет.
Сообщается, что были осуществлены пуски ракет типа Х-101/555 с Ту-95 с Каспийского направления.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 475-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.Оксана Михайлова