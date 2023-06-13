Предварительно, работает ПВО: в Днепре прогремела серия взрывов

В Днепре прогремели взрывы во время воздушной тревоги. По предварительной информации, там работают силы противовоздушной обороны.

По данным мониторинговых пабликов, на Юге Украины продолжается воздушная тревога из-за угрозы ударных дронов-камикадзе и ракет.

Сообщается, что были осуществлены пуски ракет типа Х-101/555 с Ту-95 с Каспийского направления.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 475-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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