У тимчасово окупованому Криму Сили оборони України уразили зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С1 у Феодосії та автомобільний пором Петропавловськ у районі Керчі.

Інформацію про це підтвердили у Генеральному штабі ЗСУ.

Ураження ЗРГК Панцир-С1 та порому Петропавловськ

За даними Генштабу, 26 червня та в ніч на 27 червня в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу РФ підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих цілей.

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Зокрема, автомобільний пором Петропавловськ у тимчасово окупованій Керчі використовувався для забезпечення військової логістики російської армії у південних регіонах України.

Як зазначають у Генеральному штабі ЗСУ, результати ураження уточнюються.

Ураження пунктів управління у Запорізькій області та РФ

У Генштабі підтвердили ураження двох пунктів управління безпілотниками російських військ у Луговому та Кам’янському Запорізької області.

Крім цього, Сили оборони завдали ударів по пунктах управління армії Росії у районі Лиману Першого Харківської області та Ленінського Бєлгородської області РФ.

– Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії Росії проти України, – йдеться у повідомленні.

Ураження Титан-Барикади у Волгограді

У ніч на 27 червня ЗСУ уразили підприємство Титан-Барикади у Волгограді. Воно розташоване у Волгоградській області на території Росії.

Титан-Барикади спеціалізується на виробництві артилерійських систем, спеціальної техніки та озброєння. Як зазначили у Генштабі, там зафіксували влучання в об’єкт із подальшою пожежею на території підприємства.

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