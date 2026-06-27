ЗСУ уразили комплекс Панцир-С1 у Феодосії та пором у Керчі
- Сили оборони України завдали низки успішних ударів по військових об'єктах в Криму, на окупованих територіях та в РФ, зокрема уразивши комплекс Панцир-С1 у Феодосії та пором Петропавловськ у Керчі.
- Крім цього, українські військові поцілили в два пунктів управління російських безпілотників.
У тимчасово окупованому Криму Сили оборони України уразили зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С1 у Феодосії та автомобільний пором Петропавловськ у районі Керчі.
Інформацію про це підтвердили у Генеральному штабі ЗСУ.
Ураження ЗРГК Панцир-С1 та порому Петропавловськ
За даними Генштабу, 26 червня та в ніч на 27 червня в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу РФ підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих цілей.
Зокрема, автомобільний пором Петропавловськ у тимчасово окупованій Керчі використовувався для забезпечення військової логістики російської армії у південних регіонах України.
Як зазначають у Генеральному штабі ЗСУ, результати ураження уточнюються.
Ураження пунктів управління у Запорізькій області та РФ
У Генштабі підтвердили ураження двох пунктів управління безпілотниками російських військ у Луговому та Кам’янському Запорізької області.
Крім цього, Сили оборони завдали ударів по пунктах управління армії Росії у районі Лиману Першого Харківської області та Ленінського Бєлгородської області РФ.
– Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії Росії проти України, – йдеться у повідомленні.
Ураження Титан-Барикади у Волгограді
У ніч на 27 червня ЗСУ уразили підприємство Титан-Барикади у Волгограді. Воно розташоване у Волгоградській області на території Росії.
Титан-Барикади спеціалізується на виробництві артилерійських систем, спеціальної техніки та озброєння. Як зазначили у Генштабі, там зафіксували влучання в об’єкт із подальшою пожежею на території підприємства.